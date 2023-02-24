البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى 22.3%

رفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل، حيث ارتفع سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل عام واحد إلى 22.393% في نتائج العطاء الأخير من سعر 22.273% في العطاء الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الديّن

بحسب بيانات سوق أدوات الديّن، ارتفع سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر إلى 21.962% من 21.851% في عطاء الأسبوع الماضي، حيث كان "المركزي" طرح 23.5 مليار جنيه أذون خزانة أجل عام واحد، و20 ملياراً لأذون الـ6 أشهر.

طرح أذون خزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه

يذكر أن البنك المركزي المصري، يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه الثلاثاء المقبل، موزعة على 4 آجال، على النحو التالي: أذون آجال 3 أشهر بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون 6 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، وكذلك طرح أذون الـ9 أشهر بقيمة 21 مليار جنيه، و23.5 مليار جنيه لأذون خزانة آجل عام واحد.

تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى ديسمبر الماضي، مطلع فبراير الجاري، ليصبح سعر الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.

ويدير البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، عطاءات أذون الخزانة المصرية، لتدبير ما يلزم من السيولة للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.