البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة على أذون الخزانة لـ22.27%

رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل لمستوى قياسي، في نتائج عطاء اليوم الخميس.

وبالنيابة عن وزارة المالية، حرّك البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية أجل عام واحد 22.273%، من 22.100% في العطاء الأخير الأسبوع الماضي.

وقدمت البنوك والمؤسسات 230 طلبا للاكتتاب على أذون الخزانة المصرية أجل عام، وطلبت عائد 24.55% فيما لم يقبل البنك المركزي المصري سوى على 159 طلباً بسعر فائدة 22.273%.

242 طلب اكتتاب على أذون الخزانة ذات أجل 6 شهور

وتقدمت البنوك والمؤسسات بطلبات اكتتاب بلغت 242 طلباً على أذون الخزانة أجل 6 أشهر، وطلبت 23.001% عائد في حين وافق البنك المركزي المصري على 222 طلباً فقط بعائد 21.767%.

ويعتزم البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية 35 مليار جنيه آجال 3 و 9 شهور بقيمة 13,500 مليار جنيه للأول، و21,500 مليار جنيه للثاني.

الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت في اجتماعها الأخير مطلع فبراير الجاري على سعري الإيداع والإقراض عند مستوى 16.25% و 17.25% على الترتيب ذاته، وهي نفس مستويات ديسمبر الماضي.