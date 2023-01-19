كيف يؤثر اعتماد الجنيه المصري بالمركز الروسي على زيادة الواردات؟

قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان البنك المركزي الروسي تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل تسع عملات أجنبية أخرى من بينها الجنيه المصري، يأتي ضمن خطة الدولة لتخفيف الحاجة إلى الدولار واستخدام الروبل بدلا منه.

البنك المركزي الروسي يعلن تحديد الأسعار الرسمية للروبل

وأضاف في تصريحات له أن هذا القرار سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بنحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، فى كثير من السلع الاساسية من بينها القمح والحبوب، والتي يسهم في الاستغناء عن الدولار لشرائها.

استيراد القمح

وأضاف أن استيراد القمح والحبوب كمدخلات في صناعة الأعلاف من روسيا بالعملة المحلية، يساهم في زيادة هذه الخامات بأسعار مخفضة في الأسواق المصرية، مثل أسعار الدقيق والأعلاف، وبالتالي خفض في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ما يساهم في خفض معدلات التضخم.

وأكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا القرار من شأنه تنمية صادرات مصر لروسيا، خاصة وأن روسيا لديها فائض في المنتجات بعد العقوبات الأوروبية المفروضة عليها، لافتا إلى انه إذا قامت دول أخرى بفعل هذا الأمر، سيقلل احتياجاتنا للدولار من خلال استقرار سعره وزيادة قيمة الجنيه.