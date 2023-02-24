خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف المطلوب واضمن مستقبل أسرتك

بمجرد بلوغ الموظف سن المعاش المحدد حاليا بـ60 عاما، يبدأ إجراءات صرف المعاش الشهري الخاص به، ليتمكن من تلبية احتياجاته وأسرته من متطلبات الحياة، لكن هناك فئة من المواطنين من العمالة غير المنتظمة، تعاني من عدم إمكانية الحصول على معاش شهري، بسبب عدم اشتراكهم في التأمين الاجتماعي.

طريقة اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي

وتتيح الحكومة، ضمن اهتمامها بالفئات والأسر الأكثر احتياجا، الفرصة لغير الموظفين، من العمالة غير المنتظمة، للاشتراك في التأمين الاجتماعي، وفي هذا الإطار نوضح كيفية اشتراك تلك الفئة في التأمين الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش شهري عند بلوغ السن القانوينة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، للراغبين في الاشتراك في التأمين الاجتماعي من العمالة غير المنتظمة، كيفية الاشتراك، من خلال تقدم غير المؤمن عليهم بالنموذج الخاص بتقديم طلب الاشتراك إلى مكتب التأمينات الراغب في الاشتراك به، على أن يقدم للموظف المختص مجموعة من المستندات.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة الخاصة بصاحب الطلب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك العمالة غير المنتظمة في التأمين الاجتماعي.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من الراغب في الاشتراك بمدد الاشتراك السابقة، أو مدى استحقاقه لمعاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة، عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة يكون صادر من مصلحة الأحوال المدنية.