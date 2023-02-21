«حياة كريمة» تعرض تفاصيل مركز التأمين الصحي بسوهاج.. صرح عظيم لخدمة البسطاء

عرضت الصفحة الرسمية للمؤسسة الرئاسية حياة كريمة، صورا جديدة لمشروع مركز التأمين الصحي الشامل الجديد في سوهاج، والذي تحول من طوب أحمر لصرح ضخم مجهز بأفضل الوسائل الطبية، لخدمة آلاف المواطنين البسطاء، في مختلف المجالات الطبية.

مركز تأمين صحي بسوهاج

وكتبت الصفحة الرسمية لـ حياة كريمة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحلى حاجه لما تشوف المشروع من مجرد حفر وطوب أحمر، لحد ما يبقي مبنى كبير يخدم آلاف المواطنين، ومن سوهاج ده حصل فعلا في مشروع مركز التأمين الصحي الشامل الجديد».

وأضافت: «المركز بيقدم خدمات كتير، منها الإسعافات الأولية، خدمة كبار السن، أمومة وطفولة، متابعة حمل وتنظيم الأسرة، عيادة أسنان، 2 عيادة كشف، 2 معمل، صيدلية، تثقيف صحي، مكتب تطعيمات، مكتب مواليد ووفيات، قاعة اجتماعات، وسكن أطباء وتمريض».

حياة كريمة

وتابعت حياة كريمة: «المركز حاليا في مراحل التشطيب الأخيرة وهيتسلم قريب قوي».