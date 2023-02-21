«الرقابة الصحية» تفتتح برنامجا بالتعاون مع كندا لدعم «التأمين الشامل» في مصر

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تبادل المعرفة والخبرات المشتركة مع الجهات المناظرة دوليا لضمان التوحيد القياسي مع مستويات الجودة العالمية، مرحبا بأولى ثمار التعاون مع هيئة الاعتماد الدولي الكندي كواحدة من أهم وأعرق هيئات الاعتماد الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك في إطار سعي الهيئة للحصول على الاعتماد الدولي لمراجعيها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) كجزء من استدامة بناء القدرات المؤسسية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمراجعي الهيئة، بالتعاون مع هيئة الاعتماد الدولي الكندي للرعاية الصحية AC، ومنظمة المعايير الصحية Health Standards organization HSO، وذلك في إطار مشروع البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّ البرنامج التدريبي، المقام على مدار 5 أيام بالقاهرة، يستهدف ضمان التفسير الموحد للمعايير ليس فقط على مستوى جميع مراجعي الهيئة ولكن أيضا على مستوى الإدارات الأخرى المسؤولة عن الدعم الفني للمؤسسات الصحية وتزويدها بآليات التقييم الذاتي وتذليل العقبات لضمان استعدادهم للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك الإدارات المنوط بها متابعة الالتزام المستمر بجودة الخدمات الصحية بعد الحصول على التسجيل والاعتماد.

ويتضمن البرنامج الجوانب النظرية الخاصة بعملية التقييم، إلى جانب التطبيق العملي للمعايير بالتعاون مع المركز الطبي العالمي، ومستشفى السعودي الألماني، كشركاء نجاح معتمدين بالهيئة.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

ويشارك بالبرنامج 50 مُراجعا ومُقَيِما من مراجعي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة، إضافة لممثلي الهيئة من مسؤولي إدارات «الدعم الفني للمنشآت الطبية، والتسجيل والاعتماد، والمهن الطبية، والادارة المركزية للرقابة الصحية، وممثلي الهيئة العامة للرعاية الصحية».

ومن المقرر أن يشمل البرنامج التدريبي المتخصص أهم المهارات الفنية والعملية الخاصة بعملية مراجعة وتقييم المنشآت الصحية، وعلى رأسها «هيكلة المعايير وكيفية تطبيقها، جداول الزيارات التقييمية وكيفية تجهيز الزيارة، إلى جانب النظام الالكتروني لمنح درجات التقييم، والقواعد الخاصة بقرار اعتماد المنشأة الصحية، وأهم أسس الاتصال والتفاعل داخل فريق المراجعة، ونظام تتبع محاكاة حصول المريض على الخدمة الصحية، والأماكن ذات الأولوية، بالإضافة إلى أبرز التحديات والحلول التي تواجه المقيم ميدانياً، وكيفية اجراء الاختبارات السابقة واللاحقة لعملية التقييم».