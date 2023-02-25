فصل الكهرباء عن بعض المناطق في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء في مدينتي كفر الشيخ ودسوق، اليوم السبت، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

أماكن فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ

وذكر القطاع، في بيان له، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المحول 5، بشرق مدينة كفر الشيخ، من الساعة الخامسة صباحاً، حتى الساعة السابعة، من صباح نفس اليوم، والمناطق المتأثرة بالفصل، هي: «مسجد الشيخة زهرة، وميت علوان، مسجد الخياط والمنطقة المحيطة، ومنطقة مسجد الفردوس، وسور محطة محولات القنطرة البيضاء، ومنطقة نادى القنطرة، ومنطقة مسجد التوبة، منطقة المعمل بالقنطرة، وتقسيم النيابة الإدارية، وتقسيم الضرائب، وتقسيم قضايا الدولة، وتقسيم القانونيين، وتقسيم الأطباء، وتقسيم المجاورة، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، وستشفى الرمد الجديدة، ومحطة مجاري الـ47، وسوق ميت علوان، وشارع إبراهيم المغازي، وتقسيم 2».

وأضاف البيان، أنه يتأثر بالفصل أيضاً، «مدرسة سيدي جمال، وكنيسة القديسة دميانة، ومدرسة القنطرة، ومنطقة سور المحطة بالقنطرة البيضاء، ومنطقة الصوالحة، ومعهد الشريف، ومحطة مجاري 9، وبرج الخبراء بشارع الجمهورية، وتقسيم الخبراء، وتقسيم الكناريا، وبرج دراز، وتقسيم الأوقاف الجديد، وتقسيم الشرطة، وتقسيم المحافظين، وتقسيم المحاسبين، وتقسيم النيابة العامة، ومستشفى الكبد، وبرج هنداوي، وبرج عمرو بن العاص، وبرج علي بن أبي طالب، وبرج الفرقان، وبرج الكوثر، وبرج مول الحرية».

أماكن فصل التيار الكهربائي بدسوق

كما أوضح بيان قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة دسوق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، أي لمدة 5 ساعات، والمناطق المتأثرة بالفصل، هي: «شارع الشركات، وحي الشريف، وشارع الجمال، ومنطقة المركز الطبي، ومحطة مياه القرديحي، ومحطة مياه العجوزين، ورافع مياه الشون، ومحطة معالجة العجوزين، ورافع مياه شابة».

وأفاد بيان القطاع، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي أيضاً عن عدد من أحياء مدينة دسوق، يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الثانية ظهراً، ولمدة 5 ساعات، بسبب أعمال الصيانة، والمناطق المتأثرة هي: «شارع الشهيد المغربي، والإدارة التعليمية، وخلف قسم شرطة دسوق، ونقابة التطبيقيين».

فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ، بالاعتذار عن فصل التيار بالمناطق المذكورة، لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.