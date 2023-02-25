أسعار زينة رمضان في الشرقية.. «الفانوس» يبدأ من 35 جنيها

تتهيأ الشوارع والمنازل لاستقبال شهر رمضان المبارك، إذ يستعد المواطنون بشراء الزينة من المحلات الخاصة لبيعها، وهي عادة أصيلة وقديمة ارتبطت بالشهر الكريم، بينما تفتح محلات الخردوات والمكتبات بمحافظة الشرقية أبوابها لاستقبال المواطنين لشراء زينة رمضان والتي تعد أبرزها الفوانيس الصاج وعرائس وألعاب الأطفال والخيامية والمفارش وستائر النور، بينما يتساءلون عن أسعار الزينة هذه الأيام.

وفي سطور التقرير التالية تستعرض بوابة «الوطن» أسعار الزينة رمضان في المحافظات عامة وفي محافظة الشرقية خاصة من داخل المحلات الخاصة لبيعها فضلا عن أنواعها المختلفة.

أسعار وأنواع زينة رمضان بمحافظة الشرقية:

ويستعرض «محمد حسن» مسؤول مشتروات داخل مكتبة خاصة بمدينة الزقازيق أسعار زينة رمضان 2023 بالشرقية وأصنافها كالتالي:

متراوح أسعار الفوانيس من حيث خاماتها وأحجامها فضلا عن الفوانيس اللعبة للأطفال تبدأ من 23 جنيها وحتى 180 جنيهًا، منها الصاج، القماش، الخشب، البلاستيك والمعدن المغطى بالأقمشة.

سعر حبال النور للزينه تبدأ من 11، 22 جنيها وحتى 170 جنيها كسعر لستارة النور، أما الخيامية وأواني الخبز والأطعمة والصواني المزركشة بألوان الخيامية التي تضفي أجواء رمضان المبهجة تبدأ من 11 جنيها.

ويشير «حسن» إلى أن الفانوس الصاج يشهد إقبالا من قبل الزبائن فضلا عن الإقبال على مفارش السفر المطبوعة بألوان وزركشة الخيامية، لافتا إلى أن ألوان الخيامية الأكثر مبيعا وشريط الزينة الذهبي والفضي المتدلي منه الهلال والفانوس تلك الأقرب إلى قلوب الناس لارتباطها بشهر رمضان.

ويؤكد بدء عرض زينة رمضان خلال الأيام الحالية استعدادا لشهر رمضان لافتا إلى الاقبال الملحوظ من قبل الزبائن، فضلا عن شراء لعب الأطفال الفانوس ومفارش السفرة والمقاعد الإسفنجية «الباف» لتزيين المنازل برائحة وأجواء رمضان.

في سياق متصل يقول علاء عمران مالك شركة استيراد وتصدير في حديث خاص لـ«الوطن» ومستورد للزينة أن الزينة تشهد اقبالا من المواطنين منذ بدء عرضها في الأسواق لافتًا إلى أن لا منزل أو شارع أو محل تجاري يخلو من الزينة، موضحا الأسعار كالتالي:

سعر الفانوس الخشب يبدأ من 35 جنيها، بينما يبدأ سعر المعدن «الصفيح» 55 جنيها.

فروع النور تبدأ من 7 جنيهات، بينما يبدأ سعر شريط الزينة الورقي من 5 جنيهات.

زينة رمضان عادة أصيلة

وأشار هاني السيد بالغرفة التجارية بالشرقية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الزينة منها المستورد وهو الأغلب فيما يتم تصنيعها من قبل البعض في مصر، إلا أنه يتم التسهيل من قبل الدولة للمستوردين لتوفيرها لراغبيها من المواطنين وذلك لأنها عادات أصيلة لا يستغنى عنها.