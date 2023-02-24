مصرع 10 أشخاص وإصابة 35 أغلبهم أطفال في انقلاب حافلة بالجزائر

شهدت الجزائر اليوم، حادثا مروعا راح ضحيته 10 أشخاص و35 مصابا، إثر انقلاب حافلة في منطقة تيكجدة بولاية البويرة شمال البلاد، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

أغلب الضحايا والإصابات من الأطفال

وذكرت «مصالح الحماية المدنية»، أن الحافلة كانت في رحلة سياحية وانحرفت وسقطت في منحدر بالطريق الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو الجزائرية، بعمق 150 متراً، وأغلب الضحايا والإصابات من الأطفال.

سبب سقوط حافلة في الجزائر

وأضافت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث وقوع بسبب عطل في فرامل الحافلة، مما تسبب في عدم توقفها وتهدئة سرعة الحفلة عند المنحدر

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن حزنه الشديد تجاه الحادث، وأرسل رسالة تعزية عبر «تويتر»، إلى عائلات ضحايا الحادث تمنى فيها الشفاء العاجل للضحايا.