مفتي الجمهورية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر «السلوك الحضاري»

توجه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- صباح اليوم إلى دولة الجزائر للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي ينظمه المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر في مدينة «وهران»، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، بعنوان «السلوك الحضاري.. وعي.. فعل وتعايش».

كلمة المفتي خلال المؤتمر

وسيلقي المفتي كلمة باسم ضيوف المؤتمر خلال الفعاليات التي ستتناول على مدار أيام الانعقاد مناقشة دراسة السلوكيات الحضارية المتطلع إلى تحقيقها في ظل التحولات الكونية الجارية، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تتناول: «السلوك الحضاري، المفاهيم والرؤى، والسلوك الحضاري والقيم الإسلامية، والسلوك الحضاري، مقاربات فكرية، والسلوك الحضاري نماذج وتطبيقات».

المشاركون في المؤتمر

وطرق ووسائل تفعيل السلوك الحضاري، والسلوك الحضاري، الخصوصية والكونية، ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد كبير من العلماء والأكاديميين والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من أربعين دولة.