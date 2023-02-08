هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر في الجزائر

ضرب قبل قليل زلزال ولاية البويرة بجمهورية الجزائر، مساء اليوم الأربعاء وفقا لما أعلنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الهزة الأرضية كانت شدتها 3 درجات على مقياس ريختر لقياس الزلزال، وهو على بعد 8 كيلومترات جنوب بئر أجبالو بالولاية.

توقع باحث لحدوث الزلزال

يأتي هذا بعد ساعات قليلة من ارتفاع أعداد الوفيات في تركيا وسوريا بسبب الزلزل الذي حدث الإثنين الماضي إلى أكثر من 12360 شخص وفقا لوسائل إعلام عالمية.

وتوقع باحث هولندي وقوع الزلزال، بناء على حسابات فلكية دقيقة ولكن لم يصدقه كثير من الأفراد.

كم دولة شعرت بالزلزال؟

وشعر سكان 15 دولة بالزلزال ولكن كان أكثر تأثير في تركيا وسوريا وعلى أطراف العراق، في الوقت الذي كانت الإصابات والوفيات مرتفعة للغاية في سوريا وتركيا حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة ضرورةة تقديم مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا في ظل إنهيار البنية التحتية في البلاد بسبب الزلزال المدمر الذي كانت درجاته 7.8 ريختر على مقياس الزلازل الدولي.