كيف تعامل قانون الخدمة المدنية مع الموظف فوق سن الخمسين؟.. محام يجيب

تعامل قانون الخدمة المدنية مع الموظفين فوق الخمسين عاما بشكل خاص عن باقي الموظفي، نظرا لأن هذا السن هو سن حرج ويختلف فيه شخص لآخر من حيث الصحة أو القدرة البدنية على أداء الوظائف بشكل كامل، ويلجأ بعض الموظفين إلى تسوية معاشهم في هذا السن لأسباب مختلفة، لذلك حدد القانون بعض الشروط حتى تتم تسوية حقوق الشخص التأمينية.

المعاش المبكر

وقال المحامي محمد عبد المجيد، إن قانون الخدمة المدنية أجاز للموظف الذي جاوزسن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر؛ ولكن يكون ذلك في حالة عدم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف ، كما يتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، ويكون ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتابع في تصريحات ل«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية حدد حالات تسوية معاش من تجاوز سنه الخمسين عاما ووضع لها عدة شروط ومنها أنها في حالة تاوز الموظف سن الخامسة والخمسين ومدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، ويكون معنى على شغله وظيفته أكثر من سنة.

وأوضح «عبد المجيد»، أنه في حالة تجاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتتم تسوية معاشه يعتبر الموظف مرقى إلى وظيفته الثانية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، بالإضافة إلى تسوية حقوق الموظف التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية.

التأمينات والمعاشات

وأوضح الخبير القانوني أن في حالة تجاوز مدة اشتراك الموظف في التأمينات الاجتماعية 20 عاما وتجاوز سنه الخمسة وخمسين سنة، فتكون حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراك الموظف في التأمين ،موضحا أن في هذه الحالة يتم إضافة المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.

وأشار إلى أنه لا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر، وفقا لأحكام المادة المذكورة في أي من الوحدات الخاضعة لهذا القانون.