عضو بـ«الشيوخ» لـ«إكسترا نيوز»: الدولة تسعى لتيسير إجراءات الاستثمار

قالت نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تيسير الخطوات والإجراءات على المستثمر العالمي والمحلي من أجل الاستثمار على الأراضي المصرية.

مجلس الشيوخ

وأكدت «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السلطة التشريعية» مع الإعلامي محمود السعيد، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس الشيوخ حرص على عمل مراجعة للمنشآت التي حصلت على تراخيص مؤقتة الفترة الماضية لمعرفة ما إذا كانت تلك المنشآت تتعرض لتحديات أم لا.

التراخيص المؤقتة

وأشارت إلى أن المستفيدين من التراخيص المؤقتة ولم يعملوا على أرض الواقع وكياناتهم وهمية لن يهربوا من القانون والعقاب، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة ومستمرة لتلك المنشآت التي حصلت على التراخيص المؤقتة للتأكد من عملها، معبرة: «الدولة المصرية تقدم دعمها للمستثمر الجاد فقط ولكن الكيانات الوهمية لن تحصل على هذا الدعم».