وزير الزراعة في مجلس الشيوخ: إجراءات الدولة مستمرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التعاون والتشاور المستمر، مع مجلس الشيوخ ‏وأعضاء لجنة الزراعة والري لتبادل وجهات النظر ‏والمناقشة حول الكثير من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة ‏بقطاع الزراعة، لافتا إلى أن قيادات وزارة الزراعة والهيئات ‏والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة دائما متواجدين في كل اللجان ‏النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.

توجيهات بالمرونة في المناقشات

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

وأضاف وزير الزراعة تم توجيه قيادات الوزارة بأن يكون هناك قدرا كبيرا من المرونة والدعم حال مناقشة أي من ‏الموضوعات والقضايا المطروحة في ذلك تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدعيم التعاون مع المجالس النيابية ‏‏تحقيقياً لمزيد من التلاحم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بإعتبار ‏أن الهدف الأسمي هو الدولة المصرية والشعب المصري العظيم.

الأمن الغذائي تحدي يواجه الدول

وأكد وزير الزراعة أن الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في ‏جنوب الوادي بمشروع توشكى الخير ومشروع مستقبل مصر الذي ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، وإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والتي جعلت مصر من أفضل الدول في ‏رفع كفاءة أستخدام المياه.

وقال القصير إن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدره له تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهداف سياسية.