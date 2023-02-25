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جابر القرموطي: صحيفة الوطن تقدم ملفات مهنية تستحق كل التقدير والاحترام

كتب:

محمد أيمن سالم
12:55 ص | السبت 25 فبراير 2023
الإعلامي جابر القرموطي يستعرض عدد الوطن

الإعلامي جابر القرموطي يستعرض عدد الوطن

استعرض الإعلامي جابر القرموطي، عدد اليوم السبت من جريدة الوطن، والذي يتناول بجانب القضايا والموضوعات الخبرية ملفًا خاصًا عن الإمام أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية. 

وأضاف «القرموطي» خلال تقديمه برنامجه «مانشيت» المذاع على فضائية CBC، مساء الجمعة، أن صحيفة الوطن تستعرض ملف الطريقة العزمية الصوفية للإمام المؤسس الذي أرسى قواعد التصوف على أسس سليمة، وساند ثورة 1919، وكانت له مواقف وطنية داعمة، ضمن سلسلة ملفات مهنية لها كل التقدير والاحترام، موجهًا التحية للقائمين على تنفيذ هذه الملفات.

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بقلم محمد أيمن سالم