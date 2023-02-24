اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «العزمية».. صوفية وأدوار وطنية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي يتفقَّد سير العمل في مشروعات المحاور والطرق بالجيزة

المشروعات تهدف لمواجهة أزمة التكدس السكاني والاختناق المروري ورفع الأعباء عن المواطنين

«الوطن» تحتفي بذكرى مؤسس الطريقة العزمية وتستعرض مسيرته الروحية والتاريخية

«العزمية» .. صوفية وأدوار وطنية

الإمام المؤسس.. أرسى قواعد للتصوف على أسس سليمة وساند ثورة 1919.. وصاحب ميراث فكري كبير

منهج «العزمية»: «الله معبودنا والقرآن حجتنا وأبوالعزائم إمامنا» وأمين «الاتحاد العالمي»: الصوفية نجدة عند الشدة وقوة عند الضعف

الشيخ علاء: الإمام واجه الإرهاب والتطرف بالتصوف والوسطية.. وكان منزله وجهة للوفود العالمية

إمام مسجده: المصريون لديهم ميول صوفية بالفطرة.. و«العزمية» تهتم بالعلم لإعداد جيل مستنير

خلفاء الإمام.. حملوا لواء الدعوة وعززوا دور الطريقة في «الاتحاد العالمي للصوفية»

رئيس «صحة النواب»

د. أشرف حاتم: ما زلنا في الموجة السابعة لفيروس كورونا ونتوقع زيادة أعداد الإصابات.. ولم نرصد متحورات أو طفرات خطيرة.. ولا توجد مستشفيات للعزل

«قلعة مصر الناعمة».. تكريم نجوم الفن في اليوبيل الفضي لمدينة الإنتاج الإعلامي

إشادات واسعة بملف «الوطن» بمناسبة مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية

«أبوالرب»: الجريدة معروفة بالموضوعية.. و«العبيدي»: الملف عبر عن الشعوب العربية

القطبان والمنتخب لا بديل عن الفوز

«كولر» يدفع بـ «كهربا والشحات» في تشكيل الأهلي ضد صن داونز.. و10 آلاف متفرج يدعمون الفريق

الصفقات الجديدة تدعم الزمالك في مواجهة الترجي وعودة منتظرة لـ«المثلوثي»

«شباب مصر» يتمسك بالفرصة الأخيرة في التأهل أمام السنغال

الصفحة الثانية

«الأعلى للآثار»: الكشف عن 22 مقبرة أثرية بالبهنسا في المنيا

«وزيري»: نتائج مبشرة لحفائر الموسم الحالي واستكمال الحفر بموقع الجبانة العليا

«حياة كريمة»: المشروعات تزين القرى في قنا

7 سلع غذائية في «كرتونة رمضان» للمستحقين بالمحافظات النائية

«التنمية المحلية» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية في بني سويف

«آمنة»: 620 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق والنظافة والكهرباء والإطفاء

وزير القوى العاملة لـ«المصريين بالأردن»: الدولة ترعاكم

«شحاتة»: التزموا بقوانين المملكة وتواصلوا مع مكاتب التمثيل حال وجود مشكلات

فحص 6.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

«البترول»: اتفاقية مع شركة نرويجية لإنتاج الأمونيا الخضراء

«الملا»: تتماشى مع تحولنا لمركز إقليمي للطاقة

«غرفة السياحة»: أعداد المعتمرين المصريين ستتجاوز 500 ألف هذا العام

«عزت»: سعر الرحلة لمدة 15 يوماً تراوح بين 25 و30 ألف جنيه

«الإسكان»: إزالة مخالفات بناء في «بدر» والساحل الشمالي

«الجزار»: هدفنا القضاء على التعديات

«اقتصادية القناة»: بدء تموين السفن بـ«الوقود الأخضر» في 2026

«جمال الدين»: المنطقة وجهة الاستثمار ونقطة محورية في مسار التجارة العالمية

الصفحة الثالثة

«الوطن» تحتفي بمؤسس الطريقة «العزمية» وتستعرض مسيرته التاريخية

تعريفه

أشعاره

مناجاة الذات الإلهية

في مديح المصطفى

في محبة آل البيت

سر «لا إله إلا الله»

قالوا عن الإمام المجدد

الصفحة الرابعة

3 وجوه لمؤسس الطريقة العزمية

مكتبة إسلامية تزخر بآثار الإمام العلمية في التفسير والعقيدة والفقه والتصوف والفتاوى

إرساء قواعد التصوف على أساس سليم منزّه عن الشوائب

ساند ثورة 1919 ووضع مطبعته تحت تصرف قادتها.. واعتُقل ونجله الأكبر عدة مرات

خلفاء الإمام.. حملوا لواء الدعوة وتجديدها ونشروا تراثه

«الأول» حاضن لمؤتمرات الفكر.. و«الرابع» نائب عام الاتحاد العالمي للطرق الصوفية

«اتحاد الطرق الصوفية».. منظمة عالمية يرأسها شيخ «العزمية»

الشيخ علاء أبوالعزائم: أسهمنا في نشر التصوف بإفريقيا وآسيا وأوروبا.. كان منزله وجهة للوفود من مختلف دول العالم

شيخ «الطريقة»: الإمام المؤسس واجه الإرهاب والتطرف بالتصوف والمنهج الوسطي

سر خلافه مع الملك فؤاد

الصفحة الخامسة

منهج «العزمية».. «الله معبودنا والرسول مقصودنا والقرآن حجتنا»

أمين «الاتحاد العالمي»: الصوفية أنصار الله والنجدة عند الشدة والقوة عند الضعف

احتفالية بمناسبة ذكرى مولد «المؤسس»

عرض مسرحي عن «أبوالعزائم».. وأحمد ماهر يجسّد شخصيته

الفنان: الإمام صاحب تراث فكري مستنير.. وسكرتير الاتحاد العالمي: قطب صوفي نشر الفضيلة ودعا لنصرة الدين

د. أحمد علاء يكتب: «العزمية» طريقة إصلاحية

الشيخ أيمن فاروق: المصريون لديهم ميول صوفية بالفطرة.. والتصوف تديّن الروح والقلب ومنهج معتدل قادر على جمع شتات الأمة الإسلامية

إمام مسجد «أبوالعزائم»: تهتم بالعلم والتربية على الأخلاق وإعداد جيل مستنير

المؤسس أثرى الحياة العلمية

الصفحة السادسة

د. أشرف حاتم: زيادة طفيفة في أعداد المصابين بـ«الفيروس» ولم نرصد متحورات أو طفرات خطيرة فى مصر

رئيس «صحة النواب»: ما زلنا في الموجة السابعة لـ كورونا

نصائح للمواطنين

لا توجد مستشفيات مخصصة للعزل.. وغالبية الإصابات بسيطة ولا تحتاج سوى البروتوكول العلاجي المتوافر بالصيدليات

«البيئة»: ندعم المجتمع المدني والقطاع الخاص في «صناعات إعادة التدوير»

«فؤاد» تشهد انطلاق «الشياكة المستدامة» للحد من تغيير العادات الاستهلاكية للمنسوجات

«التخطيط»: 5.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لسوهاج عام 22/2023

«السعيد»: 2.3 مليار جنيه للتنمية المحلية و852 مليوناً للإسكان و635 مليوناً للتعليم

د. محمود خليل يكتب: «النحاس» والتركيبة العجيبة

سحر الجعارة تكتب: ارفعوا الوصاية عنا

الصفحة السابعة

إحدى السيدات أشادت بأدائى قائلة: «إنتي بتمثلي حالتي بالضبط» وأؤيد «منى» في رأيها بأن الزواج عليها خيانة ولم أقلق من ظهوري أماً

«أنا ممثلة كل الأدوار»

رشا مهدي: مشاهد المواجهة في «حكايات جروب العيلة» طيّرت النوم من عينى

انتظروني في رمضان مع «الكتيبة 101»

وأنا محظوظة بالمتابعين على السوشيال ميديا

ياسمين رئيس ونجلاء بدر في لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.. وتكريم نبيلة عبيد ودرية شرف الدين

61 فيلمًا في مسابقات الدورة السابعة للمهرجان منها 9 أفلام في عرضها العالمي الأول

«ســاندي»: «تاج» تجربة سينمائية رائعة.. وأعتبر كاريزما تامر حسني «منحة ربانية»

الصفحة الثامنة

لا للشائعات

لا مفر من الفوز

أسلحة الأهلي جاهزة للمواجهة الأفريقية.. دعم جماهيري كبير.. والمنافس يتفقد الخبرة

التعادل وحده لا يكفي

الصفقات الجديدة تدعم الزمالك أمام الترجي.. وعودة منتظرة لـ«المثلوثي»

الفرصة الأخيرة

«الشباب» يتمسك بالتأهل ضد السنغال.. وصدام قوي في المجموعة

ديربي من نار

ريال مدريد في صدام مع أتلتيكو مدريد.. «الملكي» بدون «ألابا ورودريجو».. وأتلتيكو يتسلح بعودة «ديباي وكاراسكو»