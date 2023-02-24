وزيرة البيئة لـ«الوطن» عن معرض ديارنا: إحياء للتراث المصري الأصيل

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، إن وزارة البيئة تهتم بإحياء التراث المصري الأصيل وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة من خلال مشاركة الوزارة بجناح في معرض ديارنا للحرف التراثية و اليدوية، لافتة إلى أنه من خلال هذا المعرض نعرض فيه عمل السكان المحليين في المحميات الطبيعية.

إعادة تدوير المخلفات

وأضافت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أكثر ما يهم وزارة البيئة في المعرض هو إعادة تدوير المخلفات وهي بمثابة فكرة مختلفة وذلك لزيادة الاستهلاك البشري وارتفاع نسبة المخلفات التي يتم والتخلص منها لذلك يتم استغلال هذه المعارض من قبل الشباب لتوجيه رسالة من خلالهم باستخدام بواقي الزجاج، الخشب، النخيل، الجلد، الحديد الصاج، قوارير المياه وإطارات السيارات وعمل إعادة تدوير لهم، واستخدامه من جديد بطريقة تحد من تلوث البيئة.

منظومة إعادة المخلفات

وتابعت «فؤاد»، بأن هناك منظومة متخصصة لإعادة التدوير وهي «منظومة المخلفات» وتقوم على استخدام أي مخلف من البشر وإعادته ليستخدم من جديد بطريقة آمنة ومصاحبة للبيئة لأنه يتم تحويل المخلفات أو المواد التالفة إلى مواد أخرى جديدة بدلاً من التخلص منها سواء دفنها في باطن الأرض أو حرقها لأن اتباع هذه الأساليب يشكل ضرراً كبيرا على صحة البشر وعلى كوكب الأرض بشكل عام.