ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسل 150 مليون جنيه بالمنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام» من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية وعملوا في مجال شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع جزء من تلك المبالغ المالية بالبنوك ومكاتب البريد وإجراء عمليات سحب وإيداع بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقُدرت أفعال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.