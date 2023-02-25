عودة مياه الشرب لمنطقة الزمالك بالقاهرة بعد انقطاعها 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عودة المياه لسكان منطقة الزمالك بعد انقطاعها منذ الساعة السادسة مساء أمس الجمعة، نظرًا لأعمال إحلال وتجديد خط مياه بقطر 800 ملي متر في ميدان عبدالمنعم رياض، أسفل «كوبري أكتوبر».

انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط المياه

وذكرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن أعمال الإحلال والتجديد كان من المقرر انتهائها الساعة السادسة صباحًا، إلا أنه تم الانتهاء قبل ذلك الموعد بـ3 ساعات كاملة، وجار ضخ المياه.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أعلنت انقطاع المياه عن منطقة الزمالك لمدة 12 ساعة، نظرًا لأعمال «الإحلال والتجديد»، وذلك من الساعة السادسة مساء أمس الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

تأمين احتياجات المستشفيات والمخابز

وأهابت الشركة بالمستشفيات والمخابز الواقعة في تلك المنطقة تأمين احتياجاتهم قبل موعد الانقطاع، فضلاً عن دفع الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة.