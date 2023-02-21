خريطة انقطاع وضعف المياه عن 8 قرى ببني سويف غدا.. اعرف المواعيد

تنقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، غدا الأربعاء، مياه الشرب في عدة قرى بمركز إهناسيا، بينما يضعف ضخ المياه في قرى ومناطق أخرى بسبب أعمال الصيانة والتطهير التي تجريها الشركة بمحطتي إدراسيا والبديني.

أماكن قطع المياه بمركز إهناسيا في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنه من المقرر أن تقطع الشركة المياه عن قريتي البديني والعووانة غدا الأربعاء، لأعمال تطهير بمحطة مياه البديني، ومن المقرر أن تتسبب أعمال التطهير والصيانة في ضعف المياه عن مدينة إهناسيا في بني سويف، وقرية المسيد، وقرية نزلة المشارقة، وقرية قلة، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء، لوجود أعمال تطهير بمحطة مياه البديني بمركز إهناسيا .

صيانة خزان محطة مياه إدراسيا في إهناسيا

كما أعلنت شركة المياه عن ضعف المياه عن قريتي الشروق والأنصاري بمركز إهناسيا، على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك لوجود أعمال صيانة بالخزان الأرضي لمحطة مياه أدراسيا.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب عند الحاجة إليها، مع الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرض أو محمول للاستفسار أو الشكاوى.