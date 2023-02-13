انقطاع المياه عن فاقوس بالشرقية غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية قطع المياه غدا عن مدينة فاقوس وعدة قرى تابعة لدائرة المركز لمدة 12 ساعة، وذلك نظرا لإجراء أعمال إصلاحات، ودعت الشركة المواطنين والمستشفيات والأماكن الحيوية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

مدة انقطاع مياه الشرب بالشرقية غدا

وقالت شركة المياه في بيان لها: «نحيطكم علما أنه نظرا لتعديل منسوب المياه قطر 1000 مم بطريق أبو شلبي، سيتم قطع المياه يوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الرابعة فجر الأربعاء».

أماكن انقطاع مياه الشرب في الشرقية غدا

وأضافت الشركة أنه سيتم انقطاع المياه عن الوحدات المحلية بكل من صوالح، الهيصمية (الطويلة)، النوافعة، الغزالي، بني صريد، البيروم، الديدامون، السماعنة، قنتير، كفر شاويش، الدميين، بالإضافة لضعف المياه عن المدينة.

وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، علما بأنه سيتم توفير سيارات مياه لسد حاجة المواطنين من المياه الصالحة للشرب خلال أعمال التطهير والإصلاحات اللازمة.