انقطاع المياه عن مدينة فوه بكفر الشيخ بسبب عطل مفاجئ في الخط الرئيسي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء عبد الغفار الديب، انقطاع المياه عن المدينة من الآن وحتى الساعة الرابعة مساء، بسبب عطل مفاجئ.

حدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي

وأرجعت الوحدة المحلية سبب انقطاع المياه لحدوث عطل مفاجئ بالخط الرئيسي، وجار العمل على قدم وساق لإنهاء أعمال الإصلاح والمتوقع الانتهاء منها خلال 3 ساعات، وإعادة ضخ المياه للمواطنين، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.