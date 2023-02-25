موعد ارتفاع درجات الحرارة في كل الأنحاء.. تصل للذروة في هذا التوقيت

استقرار في الأحوال الجوية تشهده كل الأنحاء خلال الفترة الحالية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التي سرعان ما تنقشع، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ على كل الأنحاء.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية موعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، إذ تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي غدا الأحد الموافق 26 فبراير الجاري، بقيم تتراوح من 2 وحتى 5 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون بارد ليلا.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ليصل إلى ذروته أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 15 درجة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل إلى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: تصل إلى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: تصل إلى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: تصل إلى 26 درجة مئوية .