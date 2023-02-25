تحسن حالة الطقس في مدن جنوب سيناء وسانت كاترين تستقبل ألف سائح

تحسنت الأحوال الجوية في مدينة سانت كاترين تدريجيا، وبدأت أشعة الشمس تشرق طوال اليوم على كل أنحاء المدينة، فيما اختفت تماما السحب من فوق القمم الجبلية.

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت نحو 1000 سائح من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الآثار التاريخية ورصد شروق الشمس من فوق قمة جبل موسى، موضحا أن هناك تحسنا كبيرا في حالة الطقس.

شروق الشمس

وأكد رئيس مدينة سانت كاترين، أن شروق الشمس أبرز المحطات في رحلة السياح إلى جبل موسى، حيث يبيت السياح فوق الجبل لمشاهدة ميلاد يوم جديد مع شروق الشمس من ارتفاع يزيد عن 2250 مترا فوق سطح البحر.

وأضاف، بأن رحلة معظم السياح إلى مدينة سانت كاترين عبارة عن ليلة واحدة، حيث يتوافد السياح على المنطقة الواقعة خلف الدير في مجموعات للبدء في رحلة الصعود إلى جبل موسى لمدة أربع ساعات تقريبا، لمشاهدة شروق الشمس، ثم العودة إلى الدير في الصباح والدخول لمشاهدة معالم كنيسة التجلي والشجرة المعلقة وبئر موسى.

مدن خليج العقبة

ومن جانبه، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن مدن المحافظة الواقعة على خليج العقبة هي الأفضل في الطقس حاليا، وتشمل شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، حيث أصبحت حالة المناخ معتدلة ليلا ونهارا، وارتفعت درجات الحرارة، حيث تترواح بين 13 إلى 16 درجة في الصباح، وتصل في الظهيرة إلى 24 مئوية.

وأشار إلى أن شهر مارس اقترب، وهو من شهور جذب السياح إلى مدينة شرم الشيخ، التي سجلت درجة حرارة صباح اليوم السبت 16 درجة، ودهب 16، ونويبع 13، وطابا 13.