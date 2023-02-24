أجواء ساحرة على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع تحسن الطقس (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، أجواء ساحرة بعد تحسن حالة الطقس، ما يعد فرصة مميزة للمواطنين للتواجد على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من أجل الاستجمام تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

ورصدت عدسة «الوطن» الأجواء المميزة على شواطئ الإسكندرية اليوم، في ظل تحسن حالة الطقس واعتدال درجات الحرارة النسبية، ما شجع المواطنين على قضاء إجازة مميزة.

أجواء الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، يشهد تحسنا نسبيا مع احتمالية سقوط أمطار بشكل خفيف، وتسجل درجات الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء، حيث بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس، مع اعتدال حركة أمواج البحر ليصل ارتفاعها من متر إلى متر ونصف.

شواطئ الإسكندرية العامة مجانا أمام الجميع

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الشواطئ العامة مفتوحة مجانا أمام المواطنين لممارسة الرياضة، بينما يتم دفع قيمة التذكرة في حال رغبة أي من المواطنين استخدام خدمات الشاطئ.