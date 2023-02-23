حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار .. 4 ظواهر جوية

كشف بيان الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث يسود طقس بارد صباحا معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية ونشاط للرياح على بعض المحافظات وطقس غائم جزئيا على مدار اليوم وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضحت الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً تكون 4 ظواهر جوية وهى«الشبورة، الغيوم، الرياح، أمطار».

ويشهد طقس القاهرة الكبرى غداً تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية وسجلت سرعة الرياح 18 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات الواقعة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة سجلت العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وبلغت سرعة الرياح 18 كيلو متر مع تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غداً في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ»، وتكون خفيفة تصل إلى 30%، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، مع طقس غائم جزئيا وتكون الشبورة.

وتتعرض أيضا غداً الجمعة محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهما «بورسعيد، السويس»، إلى طقس غائم وسقوط أمطار تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح التي سجلت سرعتها 20 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة.

وتزداد سرعة الرياح في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث سجلت 30 كيلو متر في الساعة والعظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، مع طقس مشمس نهارا مائل إلى البرودة ليلاً.

وتشهد محافظات شمال الصعيد طقس غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية وسجلت أقل درجة حرارة للصغرى في محافظة المنيا 7 درجات.

فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة مع طقس غائم جزئيا.