كيف تشاهد مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، في إطار مباريات الجولة الثالثة من البطولة، وينتظر عشاق النادي الأبيض تلك المباراة التي تقام على ملعب ستاد «رادس» في تونس، ما يجعلهم يبحثون عن كيفية مشاهدة المباراة والقنوات المفتوحة الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الثالثة من مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة 8 مساء بتوقيت أبو ظبي، فيما تكون المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت تونس، وتمام الساعة 4 مساء بتوقيت جرينتش.

كيف تشاهد مباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري ابطال افريقيا؟

تعد مجموعة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن هناك عدد من القنوات المفتوحة التي قد تعرض مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم السبت، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة ETV الإثيوبية على النايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11513.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة IRIB Varzesh الإيرانية

- القمر الصناعي: بدر سات.

- التردد: 11881.

- معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ليبيا الأحرار على النايل سات

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 10815.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أرينا الرياضية

- التردد: 11512.

- معدل الترميز: 30000.

- الاستقطاب: عمودي.