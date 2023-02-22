يواجه نادي الزمالك نظيره الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، إذ تخوض البعثة اليوم مرانها الأول في تونس استعدادًا للقاء لحصد الثلاث نقاط وتحسين ترتيب الفريق في جدول المجموعة، خاصة بعد الهزيمة بهدف مقابل لا شئ أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري، والتعادل السلبي أمام نادي المريخ السوداني، ويبحث كافة عشاق ومتابعي نادي الزمالك عن قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

في السطور التالية، تقدم «الوطن»، خطوات مبسطة، قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

قناة مفتوحة مجانية تنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي

وتُعد قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي هي القناة المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في دورى أبطال أفريقيا، ويمكن ضبطها من خلال الخطوات الآتية:

- يتم ضبط التليفزبون، على تردد UHF 32 بعد توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية.

- حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة على خاصية ATV إلى DTV، وبعد ذلك يتم توصيله بالإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي بدوري ابطال افريقيا

ويأتي موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي، بالجولة الثالثة من دور المجوعات بدوري أبطال افريقيا خلال السبت القادم الموافق 25 من شهر فبراير لعام 2023، خلال الساعة السادسة مساءً، ويبحث نادي الزمالك خلال اللقاء عن تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات من جديد للصعود إلى الدور القادم بدوري أبطال افريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي

وتنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي فضائياً عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للبطولة عبر القمر الصناعي، وتبث أرضياً عبر قنوات أون تايم سبورتس، وتقام على ملعب نادي الترجي التونسي.