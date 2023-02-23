«الناتو»: الأزمة الروسية الأوكرانية تحولت إلى «معركة لوجستية»

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية تحولت الآن إلى معركة لوجستية، لذلك يحتاج حلفاء أوكرانيا إلى زيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريح خاص لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية اليوم: «الناتو سيقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت، حيث لا يمكننا السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار في أوكرانيا».

وعما إذا كان سيتم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري الدفاعي، أجاب ستولتنبرج بأنّ موقف الناتو لم يتغير، وستصبح أوكرانيا عضوا في الناتو، لكن التركيز الرئيسي الآن هو ضمان أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة ذات سيادة في أوروبا.