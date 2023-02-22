الرئيس الأمريكي: حلف الناتو أصبح أقوى.. وروسيا ارتكبت خطأ كبيرا

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن حلف شمال الأطلنطي أصبح أقوى بعد مرور عام على بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، واصفا قرار روسيا بشأن تعليق العمل بمعاهدة «نيو ستارت» النووية بأنه «خطأ كبير»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أراضي دول «الناتو»

وأضاف «بايدن»، اليوم الأربعاء، خلال لقائه قادة دول «مجموعة بوخارست»، التابعة لحلف الناتو، وتضم عضوية 9 دول، في العاصمة البولندية وارسو، إن الولايات المتحدة ملتزمة تجاه الناتو بالدفاع عن أراضي دول أعضاء الحلف، مشيرا إلى أن الحلف أصبح أقوى من أي وضت مضى، وأن بلاده ستدرس الخطوات المقبلة التي يمكن للحلف اتخاذها بشكل جماعي.

كما قال الرئيس الأمريكي إن نظيره الروسي ارتكب خطأ جسيما بتعليقه العمل بمعاهدة «نيو ستارت»، وهي أخر معاهدة متبقية بين واشنطن وموسكو، والتي من شأنها أن تضع قيودا على أسلحتهما النووية الاستراتيجية.

روسيا لم تنحسب بشكل كامل من المعاهدة النووية

وكانت روسيا قد أعلنت، في وقت سابق، أنها علقت مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت»، قبل أيام من حلول الذكرى الأولى للأزمة الأوكرانية، وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده علقت مشاركتها في المعاهدة، لكنها لم تنسحب منها بالكامل.

وأضاف «بوتين»، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، أمس الثلاثاء، أن سبب قراره يعود إلى أن إعلان الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو، عن هدف إلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يجب على روسيا أن تقف على أهبة الاستعداد لاستئناف تجارب الأسلحة النووية، حال بدأت الولايات المتحدة الأمر نفسه.