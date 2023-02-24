محمد العرابي لـ «القاهرة الإخبارية»: ما يحدث في أوكرانيا لا يحمي موسكو من تمدد «الناتو»

وصف السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق، الأزمة الروسية الأوكرانية بـ «العبثية»، إذ ذكر أن ما يحدث في أوكرانيا لا يحمي موسكو من تمدد حلف الناتو، ولا يمكن السماح له بأن يأخذ أوكرانيا بالكامل ويسيطر عليها، وبهذا فإن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتحقق وستظل الأزمة قائمة لفترة طويلة إذا لم يخطو أي خطوة تجاه السلام.

التأثيرات السلبية على الشعوب

وأضاف «العرابي»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث؟»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دول العالم تضررت وضجت من هذه الأزمة بسبب التأثيرات السلبية على الشعوب، « مفيش حد بقى يقول مين اللي غلطان أو مين اللي بدأ، الكل بقى يقول كفاية لحد كده، عشان قضيتنا في الخسائر المترتبة على هذه الأزمة التي تؤثر على الجميع».

لا بد من حل سلمي

وأشار وزير الخارجية السابق، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأنه حقق أهداف على الأرض، «يبقى خلاص انت حققت اللي انت عاوزه، لازم يبقى فيه قدر من المرونة نحو السلام، لازم نشوف حل سلمي، عمر ما الدبلوماسية ما بتحل لوحدها ولا الحرب بتحل لوحدها، إما حرب وبعدين دبلوماسية، أو دبلوماسية وبعدها حرب ثم دبلوماسية مرة أخرى».