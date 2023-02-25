ابنة رجل الصناعة الراحل لويس بشارة تعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء

أعلنت ياسمين بشارة، ابنة رجل الصناعة لويس بشارة، موعد صلاة الجنازة والعزاء على روح والدها، الذي غيبه الموت مساء أمس، عن عمر ناهز 84 عاما، صاحب الرصيد الكبير في مجال صناعة الملابس المصرية.

وكتبت «بشارة» عبر حسابها على «فيس بوك»: انتقل إلى الأمجاد السماوية الكيمائي لويس بشارة، مؤسس وصاحب شركات بشارة للأزياء وBTM، وماري لوي، زوج المرحومة آمال عدلي جورجي، والد ماري بشارة حرم المهندس مجدي غالي، ونيلي بشارة حرم الدكتور سامي مفيد، وياسمين بشارة حرم أمير ويصا».

صلاة الجنازة ظهر اليوم

وتابعت: «ستقام صلاة الجنازة اليوم السبت الساعة 12 ظهرا، في كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، والعزاء بالقاعة الملحقة بنفس الكنيسة يومي السبت والأحد من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء».

يذكر أن لويس بشارة، كان من مؤسسي صناعة الملابس الجاهزة في مصر، وأسس في مقتبل عمره مصنع الزيتون للمنسوجات، وأسس العلامة التجارية الشهيرة BTM ودار بشارة للأزياء.

لويس بشارة.. تاريخ من العمل في مجال الصناعة

لويس شحاتة يوسف بشارة ولد في 7 مايو 1939 فى طنطا، محافظة الغربية، حصل على بكالوريوس العلوم والكيميا من جامعة عين شمس 1959، عمل كيميائيا بشركات خاصة من 1959-1962، وأقام مصنع الزيتون لطباعة المنسوجات 1962، ثم مصنع صباغي الأميرية 1970، ثم شركة بي تي إم 1983، وشركة ماري لوي عام 1989، وشركة البشارة للأزياء عام 1990، وكان عضوا بمجالس إدارة مجلس الأمناء وعضو جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنة تطوير الغزل والنسيج وعضو معهد الموضة بمصر عضو جمعية رجال الأعمال، ورئيس سابق لنادي روتاري مصر الجديدة عام 1987، وحصل على وسام زمالة هاريس 197، وحصل على كأس أحسن مشروع لخدمة المجتمع من مؤتمرات الروتاري عام 1988 على مشروع الصالة المتغطية.