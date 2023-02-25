وفاة رجل الصناعة لويس بشارة عن عمر ناهز 84 عاما

غيب الموت رجل الصناعة لويس بشارة، عن عمر ناهز 84 عاما، تاركا رصيدا كبيرا في مجال صناعة الملابس المصرية، وأكدت ابنته ياسمين بشارة، نبا الوفاة، فيما نعت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، «بشارة»، مقدمة التعازي لابنتيه ماري وياسمين.

لويس بشارة.. تاريخ طويل من العطاء

يذكر أن لويس بشارة كان من مؤسسي صناعة الملابس الجاهزة في مصر، إذ أسس في مقتبل عمره مصنع الزيتون للمنسوجات، وأسس العلامة التجارية الشهيرة BTM ودار بشارة للأزياء، وابنته ماري، هي رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ورئيس مجموعة بشارة للأزياء، وتملك وتدير عدة فروع تحمل العلامة التجارية.

رئيس المجلس القومي للمرأة تنعى بشارة

وكتبت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» اليوم: «رجل صناعة مصري أصيل، رحل لويس بشارة.. صاحب أهم اسم لـ قميص مصري وعلامة تجارية BTM، حياة تدرس وتكتب للتاريخ، لصناعة مصرية، طريق كفاح وصمود وعمل، خالص العزاء لصديقاتي ماري وياسمين ونيلي».

وكتبت ابنته «ياسمين» عبر «فيس بوك»: «أبي كنت أطيب وأحن أب سأفتقدك كثيرا إلى الأبد، وسأظل مدينة لك طول حياتي لما تعلمته منك.. أشكرك يارب على رزقك لي بمثل هذا الأب العظيم».