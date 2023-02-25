مديرة «النقد الدولي»: خلافات حول إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المُتعثرة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ذكرت اليوم السبت، في اجتماع لمجموعة العشرين، أن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المُتعثرة، موضحة أن حظر العملات المُشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءًا من المناقشات.

محادثات تجري حول مائدة مستديرة

وأوضحت القناة، أن كريستالينا جورجيفا، كشفت عن محادثات تجري حول مائدة مستديرة، لبحث مسألة الديون السيادية العالمية، مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص، مضيفة: «لقد انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزامًا بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول».

التحدي الأكبر للنمو الاقتصادي هو الحفاظ على تماسك العالم

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، أن التحدي الأكبر للنمو الاقتصادي هو الحفاظ على تماسك العالم، وأنه في حالة التفكك وتشكيل كتل تجارية مُنفصلة، فقد يُكلف هذا العالم ما يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يُعادل القضاء على اقتصاد دول كبرى.