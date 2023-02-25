فضل ليلة النصف من شعبان: يغفر الله فيها لجميع خلقه إلا المشركين

تسأولات كثيرة من المسلمين عن فضل ليلة النصف من شعبان، سعيا في تحصيل الثواب والتقرب والتضرع إلى الله عز وجل، إذ أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بيوم النصف من شعبان مشروع على الاستحباب، وقد احتفل بها العديد من المسلمين خلال القرون الماضية دون تنكير.

فضل ليلة النصف من شعبان

وبخصوص فضل ليلة النصف من شعبان، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها على «فيس بوك»، أن هذه الليلة تكون مباركة وقد ورد في ذكر فضلها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة ما رود عن ومنها معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَطَّلِعُ الله إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه الطبراني.

وفيما يتعلق بفضل ليلة النصف من شعبان، تابعت دار الإفتاء المصرية، بأن الاهتمام بإحياء هذه الليلة المباركة من الدين ولا شك في ذلك وهذا يكون بعد صرف النظر عما قد يكون ضعيفًا أو موضوعًا، إذ أن ما يثار حول ليلة النصف من شعبان من ادعاءات القائلين بأنها بدعة، فإنه لا يجوز الالتفات إلى مثل «آرائهم الفاسدة».

فضل ليلة النصف من شعبان

وأشار دار الإفتاء المصرية، إلى أنه من الأحاديث الواردة في فضل هذه الليلة الكريمة هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعرِ غَنَمِ كَلْبٍ» رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد.