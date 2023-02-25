«التنمية المحلية»: زراعة مليون و44 ألف شجرة في 10 محافظات خلال 3 أسابيع

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم توريد مليون و44 ألف شجرة لـ 10 محافظات اعتبارا من الأسبوع الثانى من فبراير الحالى وحتى الآن ، و ذلك فى ضوء البروتوكولين الذين وقعتهما الوزارة مع وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، إضافة إلى 2.7 مليون شجرة تقوم المحافظات بزراعتها ، لتغطية مستهدفات الوزارة خلال العام الأول للمبادرة والتى تقدر ب 7.7 مليون شجرة ، بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه ، ليبلغ ما تم زراعته بالمحافظات 5.4 مليون شجرة حتى الان ، وذلك من إجمالي المستهدف زراعته خلال العام المالي الحالي.

لافتاً الى أن المبادرة الرئاسية تهدف الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والتي من ضمنها "العمل المناخي" لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030، وتأتى المبادرة استمرارا لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة" والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين ، خاصة مع الاهتمام الحكومى من قِبل د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التحديات و التغيرات المناخية التى تواجه مصر و غيرها من مختلف دول العالم .

توريد 780 ألف شجرة لـ 6 محافظات

وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة الإنتاج الحربى وردت مؤخرا 780 ألف شجرة ل 6 محافظات ؛ هى البحيرة و تم توريد 300 ألف شجرة لمدنها و مراكزها ، كما تم توريد 70 ألف شجرة لكل من محافظتى محافظة شمال سيناء و بورسعيد ، و200 ألف شجرة لمحافظة الإسماعيلية ، و 100 ألف شجرة لمحافظة السويس ، اضافة الى 40 ألف شجرة لمحافظة البحر الأحمر.

و تابع اللواء آمنة أن وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى ، وردت 263 ألفاً و 255 شجرة ل 4 محافظات ، منها 189 ألف شجرة لمدن و مراكز محافظة القليوبية ، و 7350 لمحافظة الغربية ، و 8955 شجرة لمحافظة المنيا ، و 57 ألفا و 950 شجرة لمحافظة الفيوم ، مشددًا على أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ، و قال أنه يتم توريد عشرين صنف من شتلات الأشجار بما يتناسب مع الظروف الجوية لكل محافظة ، و تتضمن أشجار الكافور وكازوارينا ، وكونوكاربس ، وبرتقال ، وجوافة ، وزيتون وبالونيا ، وحور ابيض ، وماهوجي ، وليمون ، ورمان ، و غيرها من الأصناف .

1.4 مليون شجرة بالقاهرة الكبرى

و أوضح وزير التنمية المحلية ، أن المحافظات نجحت في الانتهاء من زراعة المستهدف خلال العام المالى الحالى بالمحافظات ، والذى يبلغ عدده 2.7 مليون شجرة ، حيث تمكن إقليم القاهرة الكبري من زراعة 1.4 مليون شجرة ، يليها أقاليم الصعيد بعدد حوالى مليون شجرة ، ثم إقليم القناة 284.4 ألف شجرة ، وإقليم الدلتا 268.2 ألف شجرة ، وإقليم الاسكندرية 122.4 ألف شجرة ، مشيراً الى اتخاذ المحافظات لكافة الاجراءات والتدابير اللازمة التى تضمن استدامة الاشجار التى سيتم زراعتها ، والاستفادة منها اقتصادياً كأخشاب وثمار .