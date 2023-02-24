وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمقر الوزارة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

مشروعات حياة كريمة

وناقش وزير التنمية المحلية مع محافظ بني سويف، موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمحافظة، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى مركزي ببا وناصر بمحافظة بني سويف، ويضم المركزان 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، وستتضمن المشروعات المنفذة بالمركزين والتي تبلغ 1616 مشروعا عدة قطاعات مهمة على رأسها (صرف صحي - مياه شرب - غاز طبيعي - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كباري - إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية).

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

تحسين مستوى الخدمات

وأشار الدكتور محمد هاني إلى جولاته التفقدية الأسبوعية بالإضافة إلى نواب المحافظ والقيادات التنفيذية إلى القرى المستهدفة في مركزي ببا وناصر، لمتابعة سير تنفيذ المشروعات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قرى بني سويف، خاصة فيما يخص المجمعات الحكومية الخدمية وتقديم الخدمات بطريقة حديثة ومميكنة لتوفير الوقت والمجهود أمام المواطنين المستفيدين من المجمعات.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، والتي بدأت في جميع المحافظات، وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، حيث سيتم زراعة حوالي 224 ألف شجرة بمحافظة بني سويف خلال العام المالي الحالي، وستقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالي 170 ألف شجرة إلى المحافظة.

مشروعات الخطة الاستثمارية

كما شهد اللقاء استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 620 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات لتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني بني سويف.

وقال محافظ بني سويف إن هناك عدد كبير من المشروعات المستهدفة انتهت، وتم افتتاحها أمام المواطنين، خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكداً على توجيهاته للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة.

الارتقاء بمستوى النظافة

كما تطرق اللقاء كذلك إلى جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن من المخلفات وتطوير ورفع كفاءة وإدارة عملية تشغيل مصانع تدوير المخلفات، بالإضافة إلى متابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير القمامة بسمسطا، والذي يشمل إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الخطوط الحالية ومعدات العمل بمصنع، لاستقبال وتدوير القمامة وإنتاج السماد العضوي RDF (الوقود البديل)، ويساهم في دعم منظومة المخلفات بالمحافظة.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور محمد هاني خلال الاجتماع، جهود المحافظة للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وإقامة معارض أهلاً رمضان بجميع مدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، والاستعداد لشهر رمضان المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في هذا الشأن.

افتتاح معارض أهلا رمضان

وقال الدكتور محمد هاني، إنه تم افتتاح معرض أهلاً رمضان منذ أيام بمدينة سمسطا، ويتم التوسع في إطلاق معارض بجميع المدن والمراكز بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير تلك السلع بجميع المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق.

وأوضح محافظ بني سويف، أن الفترة الماضية شهدت إقامة العديد من المعارض والشوادر على مستوى القرى والمدن، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الغرفة التجارية، والتي تضمنت إقامة معارض ومنافذ لبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، بواقع 7 معارض رئيسية بعواصم المدن وبالتوازي مع إقامة 40 شادراً على مستوى الوحدات المحلية القروية في كل مركز.

ملف المتغيرات المكانية

كما تابع وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف ملف المتغيرات المكانية والإجراءات المنفذة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدا على أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير وتطوير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، لسرعة إزالة أية مخالفات أو تعديات يتم رصدها أولًا بأول.

وأشار الدكتور محمد هاني إلى متابعته المستمرة للمنظومة في كافة المدن والمراكز والإجراءات المنفذة في رصد المخالفات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الفوري مع كافة المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والازالات الفورية للمخالفات.