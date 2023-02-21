إنشاء حديقة على مساحة 30 ألف متر وزراعة 800 شجرة بـ«أحلى وهي خضرة» في سوهاج

واصلت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمركز أخميم، أعمال زراعة الأشجار بمختلف الطرق والشوارع العامة والميادين، إذ جرى استئناف زراعة الأشجار المثمرة لزراعة 800 شجرة، ليصل عددها الإجمالي إلى نحو 25 ألف شجرة مخصصة للزارعة، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «أحلى وهي خضراء» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لزيادة الرقعة الخضراء بنطاق الوحدات المحلية لمراكز وقرى ونجوع المحافظة.

زراعة أشجار على مساحة 9 آلاف متر

وأشار رئيس الحي في تصريحات لـ«الوطن» بأن الأشجار التي تم زراعتها تم اليوم تتنوع بين أشجار الجوافة والليمون والبرتقال، بالحديقة المملوكة للوحدة المحلية بعد تجهيز مصادر المياه لها بمساحة نحو 9000 متر، وكذلك الحديقة المملوكة للدولة بمساحة 30 ألف متر لزراعة الأشجار المثمرة.

إنشاء حديقة بحي الكوثر

وأوضح أنه جرى تجهيز وتمهيد حديقة بنطاق الحي بجوار المشتل، وجرى توفير مصدر مياه عكرة لها على مساحة 9000 متر، وجار بها أعمال الزراعة حاليا، بالتوازي مع زراعة نباتات الزينة بالشوارع والميادين العامة.