وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى مبادرة «صوتك مسموع»

تواصل وزارة التنمية المحلية، تلقي شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات حول عدد من الملفات ومنها التعديات على الأراضي ومخالفات البناء والإشغالات والنظافة ومواعيد غلق المحلات التجارية وأي وقائع فساد، في إطار عمل المحليات حيث يتم تلقي شكاوى المواطنين يوميا عبر وسائل اتصال مبادرة صوتك مسموع فريق عمل «صوتك مسموع» عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330).

ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة التفاعل مع شكاوى واقتراحات المواطنين ضمن مبادرة التنمية المحلية «صوتك مسموع»؛ من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.

كيفية التواصل مع مبادرة صوتك مسموع

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل «صوتك مسموع» عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg.

التواصل مع المواطنين

وأطلقت وزارة التنمية المحلية «صوتك مسموع»، في شهر أكتوبر 2018 تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهى آلية غير تقليدية للتواصل مع المواطنين، ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضع على رأس الأولويات إتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن.