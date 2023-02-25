تفاصيل مقتل مدرس على يد صديقه بسبب «الجمعية».. كان يستعد للزواج

في مطلع شهر يوليو الماضي، قُتل مدرس لغة إنجليزية بمحافظة الجيزة على يد صديقه طعنًا بالسكين، وتخلص المتهم من جثمان المجني عليه بإلقائه في الزراعات، وخلال الفترة الماضية أخذت القضية مسارها الطبيعي حتى صباح اليوم، حيث يقف المتهم أمام محكمة الجنايات لنظر أولى جلسات محاكمته.

طعنات الغدر

15 طعنة موزعة على جسد مدرس الإنجليزي محمود ماهر، 29 سنة، وفق تحقيقات النيابة العامة، والتي ناظرت جثمان المجني عليه في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وذكرت أن صديقه «محمد» نفذ الجريمة ليهرب من سداد 60 ألف جنيه هي حصيلة جمعية ادخار شهري، وعندما حان وقتها خطط المتهم لقتل صاحبه حتى يكف عن المطالبة بها.

مقتل مدرس الإنجليزي

وقال المتهم أمام النيابة العامة، إنه اتصل بصديقه محمود ماهر مدرس اللغة الإنجليزية، وحدد موعدا لمقابلته على مشارف قريتهما «ذات الكوم» في منشأة القناطر حتى يعطيه «الجمعية»، فحضر المجني عليه في الموعد، وعندها غافله المتهم وانهال عليه بطعنات أودت بحياته في الحال، قبل أن يتخلص من الجثمان بسحبه إلى مصرف زراعي.

استعداد للزواج

تفاصيل مقتل مدرس الإنجليزي مبكية وصادمة، إذ تبين أنه كان ينوي الزواج بعد حصوله على قيمة «الجمعية» التي كان مشتركًا فيها منذ 12 شهرًا مع صاحبه ومجموعة من أبناء القرية، وأن المتهم كان يشرف عليها ويجمع المبالغ المالية شهريًا ويتولى تسليمها لمن يحين دوره حتى حدث ما لم يكن في الحسبان، وانتهى الأمر بجريمة قتل مروعة راح ضحيتها المجني عليه.

قاضي الجنايات

ويقف المتهم، اليوم، أمام قاضي الجنايات، متهمًا بالقتل العمد المقترن بسرقة هاتف المجني عليه، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية وأقامت أدلة الاتهام عليه، وهي التقارير الفنية الصادرة عن الطب الشرعي والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وتفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم ورصد الاتصالات الهانفية مع المجني عليه لاستدراجه إلى مكان القتل.

عقوبة القتل العمد

وعن عقوبة القتل العمد، قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض حازم محمد لـ«الوطن»، إنه يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.