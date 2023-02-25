تفاصيل خطة أوقاف جنوب سيناء لشهر رمضان: 17 مسجدا للاعتكاف و34 للتهجد

قال الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى الانتهاء من خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وعرض خطة المساجد على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أضاف «غيط» أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه بضرورة الاهتمام بإقامة ليالي رمضان في الوديان والتجمعات البدوية، مع تحديد المساجد المُخصصة لصلاة التهجد.

17 مسجدا للاعتكاف و34 للتهجد

أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى الاتفاق على تخصيص 17 مسجدا للاعتكاف على مستوى مدن محافظة جنوب، وتشمل جميع المدن، بالإضافة إلى تخصيص 34 للتهجد على مستوى المدن، بحيث يكون في كل مدينة مسجدًا أو أكثر لإقامة صلاتي التهجد والاعتكاف.

أضاف أن المديرية تتولى الإعلان عن جدول المساجد المحددة للصلاة حتى يعلم المواطنين الأمر لافتًا إلى أنه يتنظيم حملة مكبرة لتطهير المساجد بشكل يومي خلال شهر رمضان.

مسابقة القرآن الكريم

أوضح الشيخ السيد غيط أن مديرية أوقاف جنوب سيناء بدأت في الإعداد لمسابقة حفظ القرآن الكريم تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال إن المسابقة الرمضانية تكون مشتركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء في حفظ القرآن الكريم والآداب الإسلامية العامة، وانطلقت بمساجد المحافظة وإدارات الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسوف يتم اختيار الفائزين للمنافسة في الترشيح للمسابقة النهائية.