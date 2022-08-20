«أوقاف جنوب سيناء»: 600 طفل شاركوا في الأنشطة الصيفية.. وحوافز للمتفوقين

إقبال كبير تشهده مساجد محافظة جنوب سيناء للمشاركة في الأنشطة الصيفية التي تقدمها وزارة الأوقاف على مستوى محافظات مصر، بعد غياب استمر لفترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن الأنشطة الصيفية في جنوب سيناء تشهد إقبالا من الأطفال للمشاركة في الفعاليات، والتي تشمل تدريس كتب واختيار الموهوبين في الصوت والرسم.

600 طفل شاركوا في 32 برنامجا

وأضاف «غيط» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجمالي عدد الأطفال الذي شاركوا في الأنشطة الصيفية على مستوى مساجد جنوب سيناء بلغ أكثر من 600 طفل، موزعين على 32 مسجدا على مستوى المحافظة وهي المساجد التي تجري فيها الأنشطة الصيفية والبالغ عددها 32 برنامجا.

وتابع أنه يجري تدريس سلسلة كتاب رؤية للأطفال من إصدار وزارة الأوقاف ضمن هذه الأنشطة التي تشمل أيضا اختيار المواهب في الصوت والرسم، بالإضافة إلى اختبارات في الثقافة.

وأشار «غيط» إلى أن هناك حوافز للمتفوقين من الأطفال المشاركين في الأنشطة الصيفية بمساجد شرم الشيخ، وتشمل رحلة لمحمية رأس محمد كبداية، على أن تعمم على كافة المساجد، حيث يحصل العشرة المتفوقين على حوافز ورحلات ترفيهية.

20 مقرأة للجمهور.. و3 مقارئ معتمدة

وأكد الشيخ السيد غيط أن عدد مقارئ الأعضاء المعتمدة على مستوى مساجد جنوب سيناء بلغ 3 مقارئ، في مدينة الطور بمسجدي المنشية وبدر، والثالثة في شرم الشيخ.

وأشار إلى أن هناك 20 مقرأة للجمهور موزعة على مساجد جنوب سيناء، وتبدأ من بعد صلاة العصر كل يوم جمعة وتستمر لمدة ساعتين، مشيرا إلى وجود مقرأة نموذجية في مسجد الصحابة بشرم الشيخ.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يجري عمل المقارئ للجمهور بصورة منتظمة كل يوم جمعة بعد صلاة العصر لتعليم القرآن الكريم وتدريس تعليم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل.