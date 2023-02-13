انطلاق حملة لتعقيم وتطهير مساجد جنوب سيناء استعدادا لشهر رمضان

قال الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أطلق حملة لتطهير وتعقيم المساجد تحت شعار «كلنا في خدمة بيوت الله عز وجل».

وأضاف «غيط» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة انطلقت صباح اليوم من داخل مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وتشمل كل المساجد على مستوى المحافظة وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.

الاستعداد لشهر رمضان

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى وضع خطة عمل المساجد في المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مشيرا إلى أنه جرى عقد لقاء مع الأئمة في المديرية لتنفيذ التكليفات قبل قدوم الشهر المعظم.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على فتح جميع المساجد بالمحافظة لصلاة القيام، مع القيام بحملات تعقيم مستمرة بالمساجد لحماية رواد المساجد، بالإضافة إلى وضع برنامج الوعظ خلال شهر رمضان.

مقارئ الجمهور

وأوضح وكيل الأوقاف، أن مقارئ الجمهور تعمل طبقا للجدول في مساجد المحافظة، وتستهدف جميع الفئات، وتهدف إلى تعليم القرآن الكريم.

وتابع أن المقارئ ساعدت في استقطاب الشباب في كل مدن المحافظة، من أجل توعيتهم بضرورة البعد عن الفكر المتطرف.