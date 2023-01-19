علماء «أوقاف جنوب سيناء» يشاركون في القوافل الدعوية بمدينة بئر العبد

أكد الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شدد على ضرورة استمرار القوافل الدعوية التي تجوب كل الوديان والتجمعات البدوية بسيناء سواء شمالا أو جنوبا.

وقال السيد غيط لـ«الوطن» إن مساجد جنوب سيناء تقوم بتنفيذ خطط الوزارة في عمليات الدروس التثقيفية سواء لرواد المساجد أو الاطفال من خلال تعاليم مبادئ الدين الوسطي.

قوافل دعوية في سيناء

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء أن علماء من أوقاف جنوب سيناء شاركوا في القافلة الدعوية في شمال سيناء ضمن برنامج القوافل الدعوية الموسعة بمحافظة شمال سيناء بمدينة بئر العبد.

تعليم الدين الوسطي

أضاف أن القافلة تهدف إلى تعليم الأهالي الدين الوسطي ومحاربة الفكر المتطرف، وشارك بها الشيخ محمود الصابر، الشيخ محمد عيد زليطة، الشيخ مصطفى عبد المعطي، تحت إشراف الشيخ إبراهيم أحمد مدير الدعوة.

تعقيم المساجد بشكل أسبوعي

أكد الشيخ السيد غيط أن خطة تعقيم المساجد مستمرة أسبوعيا حيث يجري تعقيم المساجد قبل صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة ميدانية إلي مدينة نويبع يرافقه الشيخ إسماعيل الراوي المستشار الديني لمحافظ جنوب سيناء.

وتابع أن الزيارة استهدفت متابعة أعمال البناء والتشييد لمجمع الصديق الإسلامي بنويبع، ومتابعة أعمال صب سقف مسجد البحراوي والدور الأول، إلى جانب وصب سقف وصحن مسجد البحراوي، وشملت الزيارة مسجد السلام بطابا ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءته.