«الأرصاد»: تحسن في حالة الطقس.. وارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد مستمرة في الاستقرار والتحسن في الأحوال الجوية اليوم، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس على أغلب محافظات الجمهورية، وتعتبر درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية، وبداية من غد الأحد سنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، وسيكون تدريجيا ويستمر معنا حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة من المتوقع أن تكون 21 درجة مئوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نهارا من المتوقع أن تكون 21 درجة مئوية، وبالتالي سنشعر بالأجواء المائلة للدفء على أغلب المناطق الشمالية، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، وبخاصة في وقت الظهيرة مع سطوع أشعة الشمس.

الأجواء ستكون دافئة تماما على المحافظات الجنوبية

وتابعت «غانم»: «الأجواء ستكون دافئة تماما على المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد خلال فترة النهار، ولكن في الليل، سنشعر بانخفاض درجات الحرارة، وسيكون ملحوظا بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر في فترة الصباح الباكر، والصغرى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، وستكون الأجواءُ باردة إلى شديدة البرودة خلال فترة الليل على أغلب المحافظات».