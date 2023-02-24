الأرصاد تكشف حالة طقس الإسكندرية غدا.. رياح وشبورة واعتدال درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، اعتدالا في درجات الحرارة نهارا مصحوبا بالدفء مع طقس بارد ليلا على كافة أنحاء الإسكندرية، مع توقعات الأرصاد الجوية بانتشار الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى المحافظات.

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية لطقس الإسكندرية غدا، فإن عروس البحر تمر بطقس معتدل صباحا مع نشاط في الرياح، مع توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجات الحرارة في طقس الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات حرارة طقس الإسكندرية غدا، العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة، بالإضافة الى هبوب رياح شمالية غربية وتبلغ سرعة الرياح 24 كيلومترا في الساعة، مما يؤدي الى الشعور بانخفاض الحرارة وبرودة الطقس.

تفاصيل حالة طقس الإسكندرية غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الإسكندرية غدا ومع بداية الأسبوع المقبل معتدل مائل الى الدفء نهارا مع ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تارة تلو الأخرى نظرا لقرب انتهاء فصل الشتاء بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.