ما سبب ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال الفترة الحالية؟.. الأرصاد تجيب

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، شهدته جميع الأنحاء في مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، ما يثير التساؤلات عن سبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع أكبر في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، مع توضيح سبب ارتفاع درجات الحرارة تلك.

الأرصاد: هذا هو سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الهيئة العامة لالأرصاد الجوية، أنه من المتو قع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع من الأسبوع المقبل ليكون الارتفاع تدريجيا على مدار الأسبوع، إثر تكون منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجذب إليه رياحا جنوبية دافئة تؤثر على جميع الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تبقى الظاهرة المؤثرة على كل الأنحاء هي الشبورة المائية صباحا، خاصةً على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحتها للمواطنين بعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة لأنه سرعان ما ينخفض، وتجنب تخفيف الملابس خلال هذه الفترة، إذ تعود درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وحددت هيئة الأرصاد الجوية موعد ارتفاع درجات الحرارة وذروة الارتفاع، والتي تبدأ من يوم الأحد 26 فبراير، ليكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 2 و 5 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بارد ليلا على كافة الأنحاء.