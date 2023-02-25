قوارب نهر أبي الرقراق.. متعة التنقل بين سلا والرباط في المغرب (فيديو)

على مياه نهر أبي رقراق المتعرج في المغرب، الذي يفصل بين مدينتي سلا والرباط، تنقل القوارب الخشبية الزرقاء الصغيرة، الناس من ضفة إلى أخرى، مجسدة تقليد قديم متوارث عبر الأجيال، بحسب تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المعروض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، بعنوان «قوارب نهر أبي الرقراق.. متعة التنقل بين سلا والرباط بالمغرب».

أصحابُ القوارب يتمسكون بذكريات الماضي

يقول أصحابُ القواربِ، إنهم فخورون بالتمسك بهذا التقليد، الذي يعد تذكيرا بالماضي، حيث لم تكن الجسور قد بنيت أو استخدمت وسائل النقل الحديثة الأخرى.

وسيلة توصيل سهلة ومريحة

يؤكد «محمد» صاحب مركب لنقل المسافرين، يبلغ من العمر 53 عاما، ويؤدي هذا العمل منذ أن كان طفلا: «نعمل على توصيل الناس بين الضفتين، نحافظ على مهنتنا منذ قديم الأزل، فهي وسيلة توصيل سهلة ومريحة».

ويضيف: «يتم استخدام الخدمة في الغالب من قبل السياح الذين يتطلعون إلى رؤية قلعة الوادي القريبة، والتي يعود تاريخها إلى قرون، كما أنه ما يزال هناك عديد من المغاربة، الذين يقومون برحلاتهم اليومية عبر النهر».