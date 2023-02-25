تفاصيل مبادرة إحياء العرائس الفرعونية.. مصنوعة بالإبرة والخيط (فيديو)

قالت منى درويش، صاحبة مبادرة إحياء العرائس الفرعونية، إنها بدأت هذا الفن في عام 2017، وهو عبارة عن عرائس مصنوعة من الإبرة والخيط، مشيرةً إلى أنها تصنع من خلالهما بيوت وحيوانات أيضا، كما يتم حشو المجسمات بالفايبر، حتى تكون آمنة، وفي بعض الأحيان تستخدم سلكا معدنيا للتثبيت.

توصيل التراث المصري في كل بيت

أضافت منى، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «أريد توصيل التراث المصري لكل بيت، خاصة الأطفال، حتى يتعرفوا على حضارتنا، لأنها تندثر مع الوقت، كما استهدف البيوت خارج مصر أيضا».

إقبال ملحوظ على العرائس الفرعونية

أوضحت صاحبة مبادرة إحياء العرائس الفرعونية: «كنت أعرض منتجاتي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجدت إقبالا كبيرا عليها، فبدأت تطوير نفسي والحصول على كورسات، وزيادة منتجاتي، واشتركت في معارض تابعة لوزارة الآثار، وورش، وشاركت في متحف الحضارة أيضا».

وواصلت منى: «سميت العروسة الفرعونية تيتي شيري، واستخدمت أيضا ملاية لف والبيشة وراقص التنورة، لدينا التلي أيضا، خاصة أن لكل مدينة زيا خاصا بها، وبالتالي فإن التراث المصري غني ومليء».