أحمد جودة يناقش كتابه «ملوك مصر الفرعونية» في سينما الحضارة الخميس

يناقش الكاتب أحمد جودة، في السادسة مساء الخميس المقبل، كتابه «ملوك مصر الفرعونية.. تاريخ وحكايات»، الصادر عن دار العنقاء، في قاعة سينما الحضارة بدار الأوبر المصرية، بمشاركة مجموعة من الكتاب المبدعين.

«ملوك مصر الفرعونية.. تاريخ وحكايات»

ويتناول الكتاب تاريخ ملوك مصر الفرعونية، على مدار العصور المختلفة، ويبرز الكتاب أشهر ملوكها، ودورهم في الحياة وعلاقتهم بالمجتمع، وإنجازاتهم الكبيرة التي مازالت حتى يومنا هذا نحتفي بها.

كما يتناول الكتاب التاريخ المصري القديم الذي ينقسم إلى عصرين شاملين وهما: عصر ما قبل التاريخ والعصر التاريخي الثاني، ففي عصر ما قبل التاريخ بدأ استقرار الإنسان المصري الأول في وادي النيل (حوالي 6000 ق.م) حيث عرف الزراعة واستأنس الحيوانات واستقر في مجتمعات صغيرة متعاونة، فتقدمت حضارته وظهرت في مصر دولتان، الدلتا والصعيد ما لبثا أن اتحدتا سنة 3100 ق.م. تحت سلطة مركزية يرأسها الفرعون وكان ذلك بفضل (مينا) موحد القطرين.

ويكشف الكتاب من خلال جولة لمؤلفة عن تفاصيل مقابر ملوك مصر القديمة.